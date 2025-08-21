Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alev alev yanan kamyonet, E-5'te sürücüsüz ilerledi! O anlar kamerada

Alev alev yanan kamyonet, E-5'te sürücüsüz ilerledi! O anlar kamerada

İstanbul'da E-5'te ilerleyen kamyonette yangın çıktı. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet büyük paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt E-5 Sadetdere mevkiinde seyir halindeki kamyonet aniden alev alınca sürücü kendini dışarı attı.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Alev alev yanan kamyonet, sürücüsüz şekilde E-5'te ilerledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

