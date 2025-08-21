Alev alev yanan kamyonet, E-5'te sürücüsüz ilerledi! O anlar kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da E-5'te ilerleyen kamyonette yangın çıktı. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet büyük paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.
Esenyurt E-5 Sadetdere mevkiinde seyir halindeki kamyonet aniden alev alınca sürücü kendini dışarı attı.
ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Alev alev yanan kamyonet, sürücüsüz şekilde E-5'te ilerledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar