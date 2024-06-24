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İstanbul'da kan donduran olay! 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de henüz 17 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kız oturduğu apartmanın 8. katından kendini attı. Sesi duyan apartman sakinleri dışarı baktığında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken ailesi sinir krizi geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Çamlıca Mahallesi'nde 10 katlı bir binada yaşandı. Apartmanın 8'inci katında oturan 17 yaşındaki genç kız henüz öğrenilemeyen bir nedenle kendisini boşluğa bıraktı.

SESE KOŞANLA ŞOKA GİRDİ

Camdan atladığı tahmin edilen kız olay yerinde hayatını kaybetti. Büyük bir gürültü sesi duyan apartman sakinleri dışarı çıktığında korkunç bir manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler tarafından yapılan incelemenin ardından kızın cansız bedeni morga kaldırıldı. 

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan genç kızın ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Genç kızın intihar etme amacıyla mı, yoksa başka bir sebepten ötürü mü aşağı düştüğü araştırılırken, polis ekipleri genç kızın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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