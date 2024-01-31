İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den 'Çarşamba' uyarısı!

Ülkece üşümeye devam ediyoruz. Soğuk hava ve kar yurdun dört bir yanını etkisi altına aldı. İstanbulluların merakla beklediği kar iki gün önce başladı. Megakent'te aralıklarla yağan kar sonrası birçok yer beyaza büründü. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den gelen son açıklamada Çarşamba gününe dikkat çekildi, işte 30 Ocak hava durumu tahmini...

Yurt genelinde soğuk hava ve kar etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da 2 gün kısa aralıklarla süren yağışın bugün de devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Evlerde kombilerin ayarı yükseltildi, sokaklarda ise atkı, bere, eldiven ile gezildi. Üşümeye devam ediyoruz. Peki havalar ne zaman ısınacak? İşte yurt genelinde 30 Ocak günü için öngörülen hava sıcaklıkları...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'un yüksek kesimleri beyaz örtüye bütündü, hava sıcaklıkları düştü. Meteoroloji'den gelen son açıklamada çarşamba günü Megakent'in yüksek yerlerinde karla karışık yağmur beklentisi yer aldı.

MERSİNLİLER DİKKAT!

Öte yandan Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarı geldi.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenirken bu gölgelerde yaşayan vatandaşların da tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

KAR BEKLENEN İLLER

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR!

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: "07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Çok bulutlu 7