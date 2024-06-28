İstanbul'da korkunç olay! Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü üzerinden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç, çırpınarak yardım istedi. Genci fark eden tur teknesinin kaptanı yardıma koştu. Denize can simidi atan kaptan polislerin yardımı ile genci kurtardı.Tekneyle karaya çıkarılan genç, sahilde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

"KÖPRÜNÜN DİBİNDE ELİ HAVADA BULDUM"

Denize düşen gence can simidi atarak kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu, “Polisler yanımıza geldi, 'Biri denize atladı mı?' dedi. Ben de görmediğimi söyledim. Daha sonra ekipler ileriye doğru gitti. Arama yapan polisler fark etmedi. Tam köprünün ayağında ışığa doğru genci gördüm. Köprünün dibinde eli havada duruyordu. Doğruca çocuğu kurtarmaya gittim. Daha önce çok adam kurtardığım için, can simidim hep hazır duruyor. Attım ona can simidini, yüzerek geldi, titriyordu zaten, yukarı çıktı buraya. Şuuru yerindeydi, durumu iyiydi. Ambulans geldi, deniz polisi de geldi tabi. Deniz polisinin yardımıyla çıkardık.” dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.