Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkunç olay! Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı

İstanbul'da korkunç olay! Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç olay! Haliç Metro Köprüsü&#039;nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı
Haliç Metro Köprüsü, Ambulans, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Haliç Metro Köprüsü üzerinden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç, çırpınarak yardım istedi. Genci fark eden tur teknesinin kaptanı yardıma koştu. Denize can simidi atan kaptan polislerin yardımı ile genci kurtardı.Tekneyle karaya çıkarılan genç, sahilde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

"KÖPRÜNÜN DİBİNDE ELİ HAVADA BULDUM"

Denize düşen gence can simidi atarak kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu, “Polisler yanımıza geldi, 'Biri denize atladı mı?' dedi. Ben de görmediğimi söyledim. Daha sonra ekipler ileriye doğru gitti. Arama yapan polisler fark etmedi. Tam köprünün ayağında ışığa doğru genci gördüm. Köprünün dibinde eli havada duruyordu. Doğruca çocuğu kurtarmaya gittim. Daha önce çok adam kurtardığım için, can simidim hep hazır duruyor. Attım ona can simidini, yüzerek geldi, titriyordu zaten, yukarı çıktı buraya. Şuuru yerindeydi, durumu iyiydi. Ambulans geldi, deniz polisi de geldi tabi. Deniz polisinin yardımıyla çıkardık.” dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuk filmleri festivalde! Van'da gösterimTSK personeline yeni düzenleme! Yeni yasaklar ve rütbe statüsü eklendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ’cüler hâlâ bahar gelecek sanıyor!.. - GündemAllah, düşmanın da akıllısını versin!TSK personeline yeni düzenleme! Yeni yasaklar ve rütbe statüsü eklendi - GündemYeni yasaklar ve rütbe statüsü eklendiDepremsiz yıkım! İstanbul göz göre göre çöküyor… - Gündemİstanbul göz göre göre çöküyor…Erdoğan-Bahçeli̇ görüşmesinin perde arkası! Sinan Ateş davasında sonuna kadar gidilecek - GündemErdoğan-Bahçeli̇ görüşmesinin perde arkasıTSK'dan net mesaj: 3. Dünya Savaşı'na hazırız - Gündem3. Dünya Savaşı'na hazırlıklıyızAdana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü - GündemAdana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...