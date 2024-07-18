İstanbul'da korkutan yangın! Alevlere TOMA müdahale etti
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da korkutan yangın! Başakşehir'de otluk alanda bir anda alevler yükseldi. Yangına toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.
İstanbul Başakşehir'de otluk alanda yangın çıktı. Yangına yoldan geçen toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.
KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI
Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi mevkiinde bulunan kuru otların olduğu bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.
TOMA MÜDAHALE ETTİ
Yangının yaşandığı bölgeden geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylar Müdahale Aracı (TOMA) su sıkarak yangına müdahale ederken, itfaiyenin de çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı