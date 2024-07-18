İstanbul'da korkutan yangın! Alevlere TOMA müdahale etti

İstanbul'da korkutan yangın! Başakşehir'de otluk alanda bir anda alevler yükseldi. Yangına toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.

Bergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu

Bergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu

İstanbul Başakşehir'de otluk alanda yangın çıktı. Yangına yoldan geçen toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.

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KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi mevkiinde bulunan kuru otların olduğu bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.

TOMA MÜDAHALE ETTİ

Yangının yaşandığı bölgeden geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylar Müdahale Aracı (TOMA) su sıkarak yangına müdahale ederken, itfaiyenin de çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.