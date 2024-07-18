Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkutan yangın! Alevlere TOMA müdahale etti

İstanbul'da korkutan yangın! Alevlere TOMA müdahale etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da korkutan yangın! Başakşehir'de otluk alanda bir anda alevler yükseldi. Yangına toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.

İstanbul Başakşehir'de otluk alanda yangın çıktı. Yangına yoldan geçen toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.

KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi mevkiinde bulunan kuru otların olduğu bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.

TOMA MÜDAHALE ETTİ

Yangının yaşandığı bölgeden geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylar Müdahale Aracı (TOMA) su sıkarak yangına müdahale ederken, itfaiyenin de çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yeni transferine imza töreninde Galatasaray sorusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tolere edilemez' demişti, dört bakanlık harekete geçti! Çalışma grubu oluşturuluyor - GündemErdoğan 'tolere edilemez' demiştiTezkere Meclis'te kabul edildi! Uluslararası topluma KKTC'yi tanıyın çağrısı - GündemKKTC tezkeresi Meclis'te kabul edildiAK Parti'den İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi: Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açar - GündemAK Parti'den İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi: Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açarTFF seçimlerini kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu - GündemTFF seçimlerini kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu olduAdliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var - GündemAdliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar varEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı - GündemEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...