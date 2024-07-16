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İstanbul'da meydan savaşı! Pendik'te taşlı sopalı kavga anbean kameralara yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Pendik, Mahalle, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'te yaşanan meydan savaşında taşlar ve sopalar havada uçuştu. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, mahalleli sokağa döküldü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA ALEVLENDİ, TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Pendik'te akşam saat 19.00 sıralarında, Güllübağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Mahalleli sokağa dökülürken, bir bina taşlandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede son bulurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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