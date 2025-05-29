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İstanbul'da tarihi gün! "Osman Gazi" Boğaz’dan geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da tarihi gün! &quot;Osman Gazi&quot; Boğaz’dan geçiyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz’dan geçerek Karadeniz’e doğru yol alıyor. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre "Osman Gazi" platformu, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda mevcut günlük 9,5 milyon metreküp olan doğal gaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştıracak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Platformdan karaya uzanacak olan 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı üzerinden işlenen doğal gaz, ulusal şebekeye aktarılacak.

11 SAAT SÜRECEK

"Osman Gazi" platformunun İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler eşlik ediyor. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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