İstanbul'da üç gün fırtına alarmı: Şiddetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için fırtına, 3 il için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da lodosun hızının saatte 85 kilometreye ulaşması beklenirken, 41 ilde sağanak yağış tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 12 seferi ile Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde lodosun etkisini artırması beklenirken, bazı illerde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. İstanbul İtfaiyesi de kentte beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
LODOSUN HIZI 85 KİLOMETREYE ULAŞACAK
İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, kentte güneyli yönlerden esen rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı belirtildi.
Rüzgarın hızının saatte 40 ila 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, cuma günü erken saatlerden itibaren kısa süreli hamlelerle 60 ila 85 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.
Cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.-
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte bugünden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın cuma günü saatte 85 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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METEOROLOJİ 12 İLİ SARI KODLA UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve yağış beklentisi nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Fırtına uyarısı yapılan 9 il:
- Bilecik
- Bursa
- Edirne
- İstanbul
- Kırklareli
- Kocaeli
- Sakarya
- Tekirdağ
- Yalova
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan 3 il:
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Osmaniye
41 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde 41 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Yağış tahmini yapılan iller şöyle:
Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Van ve Zonguldak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
BUDO'DAN 12 SEFER İPTALİ
Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
- 07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 08.00: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
- 11.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 11.30: İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
- 13.00: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
- 16.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 16.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 19.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 19.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında ulaşım sağlayan GESTAŞ da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Kabatepe-Gökçeada hattında iptal edilen seferler:
- Kabatepe'den: 13.00 ve 17.00
- Gökçeada'dan: 11.00 ve 15.00
Geyikli-Bozcaada hattında iptal edilen seferler:
- Geyikli'den: 15.00 ve 19.00
- Bozcaada'dan: 14.00 ve 18.00