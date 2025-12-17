İstanbul'da iş yeri, ev, araç kurşunlama gibi suçlara karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk, 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kadın şüphelinin de tetikçi oldukları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haraç almak için hastane, ev, iş yeri ve araç kurşunlama olayları ile kasten yaralama suçlarına karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA 2 KADIN TETİKÇİ DE VAR

Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.

