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İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaza, Tem Otoyolu, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafiğin tek şeritten sürdüğü bilgisi aktarıldı.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

İstanbul'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi - 1. Resim

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.

İstanbul'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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