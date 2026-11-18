İSKİ Genel Kurulu'nda, İstanbul'da suya her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre zam yapılması uygulamasının 2027'de de sürmesi kabul edildi. Ancak iki endeksin ortalamasının yüzde 2'yi aşması halinde zam oranının yüzde 2 ile sınırlandırılması kararlaştırıldı.

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İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda düzenlenen İSKİ Genel Kurulu'nda, su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

AYLIK ZAM UYGULAMASI 2027'DE DE SÜRECEK

Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024 tarihli kararıyla başlatılan aylık zam uygulamasının devam etmesi istendi. Buna göre İstanbul'da su fiyatları, TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oran üzerinden her ay artırılacak. Uygulamanın 1 Ocak 2027'den itibaren yeni bir karar alınana kadar sürdürülmesi talep edildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, suya her ay otomatik zam yapılmasına ve uygulamanın 2027'de de devam etmesinin istenmesine tepki gösterdi.

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Cumhur İttifakı olarak aykırı teklif sunacaklarını belirten Türkyılmaz, aylık otomatik zam uygulamasının derhal sona erdirilmesini istedi. Ancak bu yöndeki teklif, Mecliste yapılan oylamada reddedildi.

ZAM ORANINA YÜZDE 2 SINIRI

DEM Parti Grup Sözcüsü Suat Karaoğlan ise su zammına üst sınır getirilmesini öngören bir aykırı teklif sundu.

Teklife göre TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının yüzde 2'nin altında kalması halinde hesaplanan oran uygulanacak, yüzde 2'yi aşması durumunda ise zam en fazla yüzde 2 olacak.

AK Parti, CHP ve Yeni Parti teklife destek vereceklerini, BBP ise karşı çıkacaklarını açıkladı.

Yapılan oylamada, aylık zam oranının yüzde 2'yi aşması halinde artışın yüzde 2 ile sınırlandırılmasını öngören teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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