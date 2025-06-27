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İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar! Geri sayıma geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;un ardından ikinci şehir olacaklar! Geri sayıma geçildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya, İstanbul'un ardından metrobüs hattı yapılan ikinci şehir olmak için gün sayıyor. 16,5 kilometrelik Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki kısımda 29 Haziran Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek ilk seferin ardından metrobüs çalışması tanıtılacak.

Sakarya'yı metrobüs heyecanı sardı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasında tamamlanan 16,5 kilometrelik kısmında gerçekleştirecekleri tanıtım törenine herkesi davet etti.

Tamamlandığında Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arası 19,5 kilometrelik hattı trafiksiz ve kolay ulaşımla buluşturacak olan Büyükşehir, 1. Etapta Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta ilk seferi vatandaşlarla birlikte yapacak.

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Hazırlıklar çerçevesinde son teknoloji körüklü araçlar hazırlanırken, Yenikent Bölgesi’nden şehir merkezine kadar olan noktalarda istasyonların montajları tamamlandı. Başkan Yusuf Alemdar, aynı anda 10’dan fazla noktada altyapı, yol imalatı, asfalt, sinyalizasyon, çizgi, korkuluk, peyzaj ve kavşak çalışmaları gibi farklı iş kollarında, eş zamanlı çalışmalarla söz verdikleri tarihin 1 gün öncesinde 29 Haziran’da tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi.

İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar! Geri sayıma geçildi - 2. Resim

İLK SÜRÜŞ PAZAR GÜNÜ

Alemdar, pazar akşamı Valilik Kavşağı’nda (Cami önünde) 18.00’de ilk seferi vatandaşlarla birlikte gerçekleştireceklerini ifade ederek tüm Sakarya’yı bu heyecana ortak olmaya davet etti. Başkan Alemdar, "Söz verdiğimiz 30 Haziran tarihinden de önce, 29 Haziran Pazar akşamı ilk sefere çıkacağız. Tüm Sakarya’yı bu gurura, sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Öz kaynaklarımızla 6 ayda hayata geçirdiğimiz bu proje şehir ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Bu ulaşımda attığımız güçlü bir adım olacak. Sakarya’mız inşallah aynı mutluluğu Raylı Sistem’de de yaşayacaktır. Gayretimiz hep en üst seviyede ve biz şehrimize icraatlarımızla iz bırakmak için Allah’ın izniyle durmayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar! Geri sayıma geçildi - 3. Resim

TESTLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Törenin ardından ise trafik ve yaya alışkanlıkların kazanılması, metrobüs hattındaki sistemin kontrollerini sağlamak için test sürüşleri bir süre daha devam edecek. Bu uygulama neticesinde oluşabilecek sorunlar tespit edilerek, çözüme kavuşturulacak. Metrobüslü ulaşıma sürücülerin ve yayaların alışması, testlerin tamamlanmasıyla birlikte resmen seferler başlatılacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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