İstanbul'un göbeğinde sıcak dakikalar... Polis havaya ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Şubat 2024 11:53 - Güncelleme: 11 Şubat 2024 11:53 - Güncelleme:

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TEM Otoyolu'nda Kavacık mevkiinde tehlikeli bir şekilde araç kullandığı için durdurulmak istenen bir sürücü, polisin uyarılarına aldırmadan aracını sürerek kaçtı. Köprüyü geçtikten sonra bir araca çarpıp kovalamaca sonucu Şişli'de yakalanan sürücü, polise saldırdı. Olay sırasında polis tarafından havaya ateş açılması ise kameralara yansıdı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Şahsın daha önce insan kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Beykoz Kavacık mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelerek 34 BGA 395 plakalı aracın trafiği tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Noktaya gelen aracın sürücüsü Cebrail K.‘ya polis ekipleri “dur” ihtarında bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını memurun üstüne sürüp kaçmaya başladı POLİSİN ÜSTÜNE SÜRÜP KAÇTI, HAVAYA ATEŞ AÇILDI Bunun üzerine sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda sürücü, köprünün çıkışında Ertuğrul Ş. idaresindeki 34 HUS 537 plakalı araca çarpıp kaçmaya devam etti. Devam eden kovalamacada araç, polis tarafından takip edilerek Büyükdere Caddesi'ne girişte durdurulmak istendi. Sürücü polisin uyarılarına uymayarak polise saldırmak isteyince ortalık karıştı. Polis memuru uyarı amacıyla havaya 3 el ateş etti. Daha sonra şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI O esnada şahsın aracından inen iki kadın ise valizlerini alarak kayıplara karıştı. Sürücünün yapılan alkol kontrolünde ise 1,57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın 4 adet insan kaçakçılığı suçundan kaydı olduğu tespit edildi. İşlemleri sonrasında araç emniyet otoparkına çekildi. Şahıs ise adli işlemlerin yapılabilmesi için Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. İşlemleri sonrasında Cebrail K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.