İstanbul'un göbeğinde skandal! Kilolarca at eti ele geçirildi

18 Nisan 2024

İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.