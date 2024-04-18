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İstanbul'un göbeğinde skandal! Kilolarca at eti ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;un göbeğinde skandal! Kilolarca at eti ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde bir vatandaş, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Merkez Habibler Mahallesi'nde piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığına dair ihbarda bulundu.

3 AT VE AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Gelen ihbarı değerlendiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese baskın düzenledi. Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gecekonduya baskın yapıldı. Şüphelilerin baskın öncesi evleri terk ettikleri anlaşıldı.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at, Sultangazi Belediyesi'ne ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alındı. Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere Sultangazi Belediyesi veterinerlik işleri şefliğine götürüldü. Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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