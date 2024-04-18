"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildi

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin gala gösterimi yapıldı. Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan film, galaya katılanların büyük beğenisini topladı.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin galası geniş bir protokolle yapıldı. Galaya katılan büyükelçiler, Gazze'deki insani krize dikkati çekti.

Belgeselin gala gösterimine, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri, çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetliler de katıldı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora galaya katılanlar arasındaydı.

Türk basınının Filistin'deki rolüne işaret eden Mustafa, "Bu belgeseli ve 'Kanıt' kitabını hazırlayan Anadolu Ajansına bu müstesna gayretleri için teşekkür etmek lazım. Bu gayreti, aylardır süren saldırılarda İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkaran Türk basın kuruluşlarının yaptıklarının tamamlayıcısı olarak görüyoruz." diye konuştu.

"YÜZYILIN EN BÜYÜK TRAJEDİSİ"

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, "Yüzyılımızın en büyük trajedisini belgeselleştirmek çok önemli bir iş. Canıgönülden söylüyorum ki, bu belgesel insan haklarını ve evrensel değerleri açıkça destekleyenlerin işlediği suçların kanıtlarını bir araya getiriyor. Bunu yapmanız çok büyük bir başarı." dedi.

Ramin, bu yeni kanıtların, gelecekte suç işleyenleri adalet önüne getirmekte kullanılmasını umduğunu kaydetti.

"DİPLOMASİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN EN İYİ YOL"

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora da "Bu dönemde, ülkelerde ve tüm dünyada neler olduğunu anlamak için ne kadar bilgi edinilirse o kadar iyi." şeklinde konuştu.

Tamamen Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlara bağlı kaldıklarını kaydeden Lora, "Çözümün iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz." dedi.

Lora, 21. yüzyılda olunduğuna işaret ederek, "Diplomasi, sorunları çözmek için en iyi yol, silahlar değil." ifadesini kullandı.

Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Atakan Kerküklü, yapımcısı Abdülkadir Karakelle ile ekipten Ömer Faruk Tunç, Beşir Alp Elkutup, Salih Köse ve Burak Köse'ye plaket takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Gazze'de görev yapan personellerden Mohammed Dahlan, Mohammed el-Alul, Mustafa Hassona, Mustafa Habbuş ile Mohammed Habbuş ve Ali Jadallah adına, eş ve çocuklarına plaket takdim etti.