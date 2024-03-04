Miami'den Türkiye'ye film ödülü! "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" en iyi kısa belgesel seçildi

"Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli belgesel, Miami Kadın Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" dalında ödül aldı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri'nde ekibin çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan film, kutup ayılarının yok oluşuna mercek tutuyor.

Kadın sanatçılara ait eserlerin değerlendirmeye alındığı Miami Kadın Film Festivali bu yıl 18 dalda ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.

Türkiye'nin 2023'te kutuplara düzenlediği seferin konu olarak işlendiği film kutuplardaki erimenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

KIRMIZI LİSTEDE HASSA STATÜDE

Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası belgeseli, denizcilik faaliyetleri, ticaret rotaları, aşırı avlanma, madencilik, petrol ve gaz arama çalışmaları, insan kaynaklı kirleticiler, okyanuslardaki plastik atıklar gibi nedenlerle küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen alan olan Kuzey Kutbu'ndaki sorunlara çözüm arayan Ulusal Bilimsel Arktik Araştırma Seferi ekibinin çalışmalarını gün yüzüne çıkarıyor.

Belgeselde, Kuzey Kutbu'nda yaşayan kutup ayılarının, halkalı fokların ve imparator penguenlerin küresel iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği gözler önüne seriliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türlerin yer aldığı Kırmızı Liste'de "hassas" statüsünde bulunan dünyadaki en büyük kara etoburu olan kutup ayılarının, Kuzey Kutbu'ndaki erimenin devam etmesi sonucu yok olacağı tahmin ediliyor.

Kutup ayıları tarafından avlanan halkalı foklar da avlanırken ve avcılardan saklanırken ihtiyaç duyduğu deniz buzlarının erimesiyle kutup ayıları için kolay bir hedef haline geliyor.

Antarktika kıtasında iklim değişikliğinin etkileri belirgin şekilde hissedilirken Beyaz Kıta'nın simge canlısı imparator penguenin varlığı da tehdit altına giriyor. Dünyada 650 binin üzerinde popülasyona sahip olan türün, dünyanın ısı dengesinin bozulması, sera gazları ve karbon emisyonu, deniz buzlarının erimesi ile yeni ve zorlu bir sürece girmek zorunda kalabileceği düşünülüyor.

Isınmanın devam etmesi halindeyse 2050'de Güney Okyanusu ve Antarktika'daki imparator penguenlerinin sayısının yüzde 26 ila 47 oranında düşmesi bekleniyor.

Dünyada arktik elçilik merkezleri olarak tanımlanan hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve doğal yaşam parkları nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan kutup ayıları için önemli bir kurtarıcı olarak görülse de bazı bilim insanları kutup ayılarının, hayvanat bahçelerinde tutulmalarına karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri'ni konu edinen "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli çalışma "En İyi Kısa Belgesel" dalında ödüle layık görüldü.

Yapımı Anadolu Ajansı (AA) tarafından üstlenilen, yönetmenliğini kıdemli foto muhabiri Şebnem Coşkun'un yaptığı belgesel, Ege Çubukçu tarafından seslendirildi. Kurgusu AA kameramanı Sercan Kurt, afiş grafik tasarımı Hilal Arabacıgil tarafından yapılan belgeselin bilimsel metin danışmanlığını 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy üstlendi. Belgeselin müziği ise Ege Altan tarafından hazırlandı.