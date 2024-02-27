Ölen kutup martıları incelendi, Antarktika'da ilk kez kuş gribine rastlandı

Bilim adamlar, Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastladı. Ölen iki kutup martısında tespit edilen kuş gribinin, göçmen kuşlar tarafından kıtaya getirilmiş olabileceği belirtildi.

Bilim adamları, Antarktika ana karasında ilk kez H5N1 olarak da bilinen kuş gribine rastladı. Arjantin'in Antarktika bilimsel araştırma istasyonundaki bilim adamları, ölen iki kutup martısını inceledi.

İncelenen iki kutup martısında kuş gribi görüldüğüne işaret edilirken, bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğunu kaydetti.

ŞÜPHELENİLEN BAZ VAKALARA RASTLANDI

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi ise bölgedeki Hope Bay'da da H5N1 olduğundan şüphelenilen bazı vakalara rastlandığını bildirdi. Araştırma ekibinin raporunda ise, "Bu keşif, kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez H5N1 virüsünün Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor" ifadesi yer aldı.

GÖÇMEN KUŞLAR TAŞIMIŞ OLABİLİR

Öte yandan kuş gribinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini belirten bilim adamları, virüsün kıta ana karasına göçmen kuşlar tarafından getirilmiş olabileceğini söylediler.

H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 2021 yılından bu yana dünyanın birçok bölgesinde milyonlarca kuş telef oldu.