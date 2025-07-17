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Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı
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Gazeteci Hasan Cemal, Yunanistan'ın Leros adasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Türk gazeteci ve yazar olan Hasan Cemal, 1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin, 1992-1998 yılları arasında ise Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır . 

1944 yılında İstanbul'da doğan gazeteci 1986 yılında Sedat Simavi Yılın Gazetecisi Ödülüne layık görülmüştür. Peki, Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

HASAN CEMAL NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Yunanistan'ın Leros adasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan gazeteci Hasan Cemal'in, Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edileceği öğrenildi.

Leros'taki hastanede, İstanbul'daki doktoru Prof. Dr. Talat Kırış'la eşgüdümlü olarak yapılan kontroller ve tomografi çekimi sonrasında kanındaki CRP oranı yükselen Hasan Cemal'in rahatsızlığının enfeksiyon kaynaklı olduğu bildirildi.

Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

HASAN CEMAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Enfeksiyondan kaynaklı hastaneye kaldırılan gazeteci Hasan Cemal'in sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğu bildirildi.

Hasan Cemal'in rahatsızlığının enfeksiyon kaynaklı olduğu belirtilerek antibiyotik tedavisi uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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