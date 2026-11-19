İstanbul'un kırmızı otobüsleri geri mi dönüyor? İBB'den anket çağrısı
İETT, filoya katılacak yeni nesil otobüslerin renginin geçmişteki nostaljik kırmızı olup olmayacağını halk oylamasına sundu. Ankette İstanbullulara, "O unutulmaz kırmızı, yeni otobüslerle yeniden İstanbul sokaklarında yerini alsın mı?" sorusu yöneltildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçmişte İstanbul sokaklarıyla özdeşleşen kırmızı İETT otobüslerinin yeniden kullanılması için anket başlattı.
İETT'nin resmî internet sitesinde yayımlanan "İETT'nin Nostaljik Kırmızısı Geri mi Dönüyor?" başlıklı anketle, filoya katılacak yeni nesil otobüslerin renginin vatandaşların tercihleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanıyor.
İSTANBULLULARA KIRMIZI OTOBÜS SORUSU
İETT'nin anket duyurusunda, "Filomuza kazandıracağımız yeni nesil otobüslerin rengine sizlerle birlikte karar vermek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
İstanbullulara yöneltilen soru ise şöyle:
"İETT denince akla gelen o unutulmaz kırmızı, yeni otobüslerle yeniden İstanbul sokaklarında yerini alsın mı?"
Vatandaşlar, ankette yer alan "Evet" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretleyerek görüşlerini bildirebiliyor.
KIRMIZI OTOBÜSLER İSTANBUL'UN HAFIZASINDA
İstanbul'da uzun yıllar kullanılan kırmızı renkli otobüsler, kentin toplu ulaşım tarihinde önemli bir yer tuttu.
1996 yılında otobüslerde üst kısmı krem bej, alt kısmı kırmızı olan renk düzenine dönüldü.
Nisan 2012'de ise yapılan anketin ardından İETT otobüslerinin sarı renkli ve damalı olmasına karar verildi.
Yeni anketle birlikte kırmızı rengin yeniden İETT filosuna dönmesi seçeneği vatandaşların görüşüne sunuldu.