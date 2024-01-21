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    İstanbul'un yanı başında karla mücadele! Yollar kapandı, ekipler alarmda

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Edirne'de dünden bu yana etkili olan kuvvetli kar yağışı, bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu. Öte yandan Edirneliler, 24 saatte adeta 4 mevsimi bir arada yaşadı.

    İstanbul&#039;un yanı başında karla mücadele! Yollar kapandı, ekipler alarmda
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirdi. Edirne'de yoğun şekilde kendisini hissettiren yağış, vatandaşların hayatını zorlaştırırken, birçok köy yolu da kapandı. 

    Dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması ile yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları kar ile kaplandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe ve Altıntaş köyleri ile Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı ve Süleymaniye köylerinde çalışma yaptı.

    Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için greyderler ile yollardaki karları temizleyerek, yollara buz çözücü solüsyon döktü.

    İstanbul'un yanı başında karla mücadele! Yollar kapandı, ekipler alarmda

    24 SAATTE 4 MEVSİM BİR ARADA

    Bugün sabah saatlerinde gece yağan karların erimesi beklenirken aniden hem güneş hem de kar yağışı görenleri şaşırttı.

    Yeni güne güneşle başlayan Edirne’de kar yağışı ve ardından güneş bir arada yaşadı. Vatandaşlardan Ahmet Alagöz, "Dün soğuk ve yağmur, kar, gece fırtına... Sabah kalkıp bir baktık, güneşli hava. Nerede ise 4 mevsimi adeta bir arada yaşadık" ifadelerini kullandı.

    Bülent Bacıoğlu ise, "Uzun bir aradan sonra ilk defa kar gördük. Aileler ve çocuklar çok sevindi. Edirne’nin 4 mevsim gezilebilecek bir şehir olduğunu bir kez daha gördük. Kış aylarında kara hasrettik. Dün yağan kar yağışı ziyaretçiler ve fotoğrafçılar açısından güzel oldu. Edirne'miz sonbaharı başka, kışı başka güzel şehirdir" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EdirneKar Yağışı
    Haberler > Gündem > İstanbul'un yanı başında karla mücadele! Yollar kapandı, ekipler alarmda
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