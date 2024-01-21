İstanbul'un yanı başında karla mücadele! Yollar kapandı, ekipler alarmda

21 Ocak 2024 21:16 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 21:18

Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirdi. Edirne'de yoğun şekilde kendisini hissettiren yağış, vatandaşların hayatını zorlaştırırken, birçok köy yolu da kapandı.

Dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması ile yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları kar ile kaplandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe ve Altıntaş köyleri ile Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı ve Süleymaniye köylerinde çalışma yaptı.

Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için greyderler ile yollardaki karları temizleyerek, yollara buz çözücü solüsyon döktü.

24 SAATTE 4 MEVSİM BİR ARADA

Bugün sabah saatlerinde gece yağan karların erimesi beklenirken aniden hem güneş hem de kar yağışı görenleri şaşırttı.

Yeni güne güneşle başlayan Edirne’de kar yağışı ve ardından güneş bir arada yaşadı. Vatandaşlardan Ahmet Alagöz, "Dün soğuk ve yağmur, kar, gece fırtına... Sabah kalkıp bir baktık, güneşli hava. Nerede ise 4 mevsimi adeta bir arada yaşadık" ifadelerini kullandı.

Bülent Bacıoğlu ise, "Uzun bir aradan sonra ilk defa kar gördük. Aileler ve çocuklar çok sevindi. Edirne’nin 4 mevsim gezilebilecek bir şehir olduğunu bir kez daha gördük. Kış aylarında kara hasrettik. Dün yağan kar yağışı ziyaretçiler ve fotoğrafçılar açısından güzel oldu. Edirne'miz sonbaharı başka, kışı başka güzel şehirdir" dedi.