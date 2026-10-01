Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'deki disiplin süreci ve istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e “Genel başkanımız” demesinin disiplin gerekçesi olduğunu söyleyen Kotan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek “Bu iradeyi de reddediyoruz” dedi.

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Antalya Konyaaltı Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Kotan'ın CHP'deki disiplin süreci ve istifasına ilişkin açıklamaları sırasında gergin anlar yaşandı.

Grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan Kotan, Yeni Parti'nin ilçe kongrelerine katılması ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel için “Genel başkanımız” ifadesini kullanmasının disiplin sürecine neden olduğunu söyledi.

"YİNE SÖYLÜYORUM..."

Kotan, “Yeni Parti'nin demokrasi çerçevesinde yapılan ilçe kongrelerine davetli olarak katılmam, orada 20 yılı aşkın süredir siyaset yaptığım arkadaşlarıma başarılar dilemem ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Genel başkanımız' demem disiplin nedeni oldu. Yine söylüyorum, ‘Genel Başkanımız Özgür Özel’” dedi.

İstifa sonrası meclis toplantısında gerilim! CHP ve Yeni Partililer karşı karşıya

"ASLINDA ETİK OLAN BENİM YAPTIĞIMDIR"

Yaptığının bir protokol kuralı olduğunu belirten Kotan, farklı siyasi partilerin kongrelerine katılımın siyasetin gereği olduğunu savundu.

Kotan, “Bir partinin genel başkanına 'Genel başkanımız' denir. Biz bağlı olduğumuz partinin ve diğer partilerin kongrelerine gideriz. Partilerin genel merkezlerinden genel başkanları gidemese bile genel başkan yardımcılarını gönderir ve istenirse söz verilir. Bu siyasetin ahlakıdır. Etikten bahsediliyor. Aslında etik olan benim yaptığımdır” ifadelerini kullandı.

MECLİSTE TARTIŞMA ÇIKTI

Kotan'ın konuşması sırasında meclis salonunda gerginlik yaşandı. Toplantıya izleyici olarak katılan CHP ve Yeni Partililer ile Kotan ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından meclis toplantısına ara verildi. Verilen aranın ardından toplantı yeniden devam etti.

Kotan, yaşananlara ilişkin, “Az önce istemeyerek bir olay yaşadık. Bir hatip konuşurken lafı kesilmez. Masaya vurularak konuşulmaz, zorbalık yapılmaz. O yüzden kendilerini esefle kınıyorum. Bir daha da mecliste böyle bir şeye izin vermeyeceğime emin olabilirsiniz” diye konuştu.

İstifa sonrası meclis toplantısında gerilim! CHP ve Yeni Partililer karşı karşıya

"BU İRADEYİ DE REDDEDİYORUZ"

Yol ayrılıklarının istemeyerek yaşandığını söyleyen Kotan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin de konuştu.

Kotan, “Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istemeyerek ayrıldı ve Yeni Parti'yi kurdu. Bir defa daha Yeni Parti'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in ve tüm parti kademelerinin de yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Kotan, “Suçlamaların akla ve mantığa uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Göreve gelir gelmez ‘Biz arınacağız, bizler bütünlük sağlayacağız' diyen bir irade birçok il başkanını görevden aldı. Mantık bu kadar. O yüzden bu mantığı da, bu iradeyi de reddediyoruz” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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