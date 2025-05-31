İtirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş, İBB'de dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa etti

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş, ifadesinde içeride dönen rüşvet çarkının detaylarını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 KEZ İFADE VERDİ

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ifade verdi.

PARA VERMEYE ZORLANDIĞINI İDDİA ETTİ

İfadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldıkları belediyelerin maddi menfaat karşılığında 'hak ediş' ödemelerini yaptıklarını söyleyen şüpheli Aktaş, bu kapsamda belediye başkan ve yardımcılarına para vermek zorunda kaldığını, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını belirterek maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında konuştu.

Aziz İhsan Aktaş

KİME NE KADAR PARA VERDİ?

Sabah'ın haberine göre Aziz İhsan Aktaş ifadesinde; CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner'e benzinlik ruhsatı için 300 bin dolar , seçim çalışmaları için Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 4.5 milyon TL, GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye benzinlik ruhsatı ve kazı izni için 300 bin dolar , Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Ankara' da 300 bin dolar, yeğeni Can Zafer Yaman'a İstanbul' da 6 milyon TL ve Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı olarak bilinen firari İbrahim Bülbüllü'ye yaklaşık 85 milyon TL verdiğini söyledi.

Aktaş'ın ifadesinde belirttiği usulsüzlükler şu şekilde:

1- CHP Meclis Üyesi Baki Aydöner ve Burak Korzay ile kendisine ait ofiste buluşup 100 bin doları Baki Aydöner'e verdiği, Gaziosmanpaşa'da (GOP) bulunan benzinliğin kazı ve ruhsat sürecinde Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha'nın aracı olmasıyla Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar doların ortağı Gürkan Dölekli tarafından verildiği ve bu parayı teslim eden kişinin ise Özer Ayık olduğunu belirtti.

2- İBB'nin GOP'ta bulunan benzinliğin ruhsatını vermediğini, Erdal Celal Aksoy ile görüştüğünü ancak ruhsa vermediğini, daha sonra ortağı Gürkan Dölekli'nin İBB'nin 200 bin dolar para istediğini, Seza Büyükçulha'nın bu talebi ilettiğini ve bunun üzerine 200 bin dolar ödeme yaptığını, ruhsatı aldıklarını söyledi. Yapılan incelemede ruhsatın altında Erdal Celal Aksoy' un İmzasının olduğu görüldü.

3- Burak Korzay'a Kale Otel' de teslim edilmek üzere 970 bin dolar verdiğini, yine Burak'ın yanında Baki Aydöner'e 100 bin dolar para verdi.

4- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için seçim döneminde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ekibinin baskısı üzerine seçimde kullanılmak üzere birçok araç ve 4.5 Milyon TL'yi vermek zorunda kaldığını, Avcılar Belediye Başkan Yardımcılarından Erhan Daka parayı teslim aldı.

5- Ebubekir Akın İbrahim Bülbüllü' nün çantacısı olup parayı teslim alan kişidir. İbrahim Bülbüllü ise Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı olarak bilindiğini, ve bu zamana kadar 85 milyon TL para teslim ettiğini, yer ve bilgi paylaşımı yapıldığı görüldü.

6- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar' a Ankara' da 300 bin dolar, yeğeni Can Zafer Yaman'a İstanbul' da 6 milyon TL verdiğini, Kadir Aydar'ın Yumurtalık' ta bulunan taşınmazları değerinin çok üzerinde kendisine baskı yaparak sattığını, babası Mustafa Aydar ile yeğeni Can Zafer Yaman' ı İstanbul' da konakladıkları otellerin ödemesini yapıp faturasını sundu.

7- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin' in çantacısının kocası Celal Tekin olduğu, Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ve buna dair para çekme dekontlarını, teslim tarihi ve yerini bildirdi.

8- Beşiktaş Belediye Başkanı Ozan Iş' in baskısıyla 10 milyon TL verdiğini, belediyenin taşınmazlarını satın alması için baskı yapıldığını ve Beltaş'ın reklam alanları ihale yapmadan 3K Organizasyon isimli firmaya verip karşılığında 840 milyon liralık çek aldığını ve bu çeki kendisine verdiklerini.

9- Fatih Yadoğlu, Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka, Saban Baka, Caner Vural, Menderes Cemaloğlu isimli kişiler İETT müteahhitleri olup İbrahim Bülbüllü ile toplantılar yapan ve para teslim eden kişilerdir.

10- Fikret Demir ve Songül Demir tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın akrabaları olup mal varlığını üzerlerine yaptığı kişiler.

11- Fahri Aksoy ve Bektaş Yıldız, Beşiktaş Belediyesinde Rıza Akpolat'ın ilk döneminde kendisine iki araç alıp daha sonra bu konuda şantaj yapan, belediyeden is alan kişiler.