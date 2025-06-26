İtirafçı Yakup Öner'in ifadesinde şok ifadeler: İmamoğlu yılık 100 bin dolar gayriresmi maaş ödedi

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner itirafçı oldu. Öner ifadesinde, "2020 yılında Ekrem İmamoğlu'yla yapmış olduğum şifahi anlaşmayla aldığım resmi maaşıma ek olarak 2024 yılına kadar yıllık 100 bin dolar gayri resmi bir maaş daha aldım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Savcılığa ifade verdi.

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İMAMOĞLU'NDAN YILIK 100 BİN DOLAR GAYRİRESMİ MAAŞ ALMIŞ

Öner ifadesinde 2019'dan sonra İBB'ye geçtiğini belirterek, ‘'2014 yılından bu yana Ekrem İmamoğlu'na bağlı yapılar ile iyi ilişkilerim olmadı, birbirimizden pek haz etmezdik. 2020 yılında Ekrem İmamoğlu'yla yapmış olduğum şifahi anlaşmayla aldığım resmi maaşıma ek olarak 2024 yılına kadar yıllık 100 bin dolar gayri resmi bir maaş daha aldım. Bu maaşı aracısız, doğrudan kendisinden aldım. Bana verilen bu ek maaşın kaynağı ile ilgili bir bilgi yoktur. Kendisine bu paranın kaynağını sormadım'' dedi.

Yakup Öner

"İMAMOĞLU'NUN VİLLA TADİLATI TALEBİNİ REDDETTİM"

Boğaziçi İmar yetkililerinin kendilerine 2023'te, o dönem Adnan Oktar'ın kullanımında olan Vaniköy'deki bir villanın Rus iş adamı tarafından satın alınarak burada tadilat yapılması talebinde bulunduklarını ilettiğini söyleyen Öner, ‘'İmamoğlu beni çağırarak bu görüşmeleri yürütmemi istedi. Biz bu talebi ilk olarak reddettik. Bu reddin üzerinden yaklaşık 1-2 ay sonra Cüneyt Y. isimli şahıs beni arayarak benimle görüşmek istediğini iletti. Kendisiyle buluştuk, yaptığımız görüşmede buluşmamızın amacının Vaniköy'deki villa olduğunu anladım. Kendisine bu konuyu öncesinden reddettiğimizi söyledim. Bunun üzerine kendisi bana Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Bende bu beyanı teyit ederek kendisiyle görüşmelere başladım.

"500 BİN DOLAR MALİYETLİ KREŞ YAPMAM İSTENDİ"

Kendisi yapının iskanlı olduğunu, iskanlı yapıya güçlendirme ruhsatı almak istediğini, bu görüşmeleri de mülk sahipleri adına kendisinin yürüteceğini söyledi. Güçlendirme ruhsatı için Ekrem İmamoğlu ile yaptığım görüşmede kendilerinden büyük bir kreş (yaklaşık maliyeti o dönem itibariyle 700-800 bin dolar) yaptırılmasını istemem söylendi. Ben kendilerine bu talebi ilettiğimde bana bunun çok olduğunu, güçlendirme ruhsatının süreç açısından uzun zaman aldığını belirterek güçlendirme talebinden vazgeçtiklerini, basit onarım talebiyle yürümek istediklerini belirttiler. Ben bu talebi de Ekrem İmamoğlu'na ilettim. Bunun üzerine bu şahıslardan küçük bir kreş (o dönem maliyeti itibariyle 500-600 bin dolar maliyetli) yaptırılması istendi. Ben bu talebi de Cüneyt Y.'ye ilettim. Bu görüşmeler neticesinde basit onarım ruhsatı bu şahıslara verildi. Bu görüşmeler benim açımdan burada sona ermiştir.

Genel olarak kasıtlı ve bilinçli bir usulsüzlük yapıldığı konusunda bu şekilde bilgi sahibiyim. Ben bu usulsüzlükleri öğrendikten sonra İmamoğlu'na bu konuda bilgi verdim. Kendisi bana 'oradaki sorunları halledeceğiz' minvalinde bir cevap vermiştir.''' şeklinde konuştu.