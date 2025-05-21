İyi Parti'de WhatsApp krizi büyüyor! Müsavat Dervişoğlu o ismin görevden alındığını duyurdu

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın WhatsApp grubu üzerinden yazdığı skandal mesaj siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaşarak, "Sana bunu alacağım kral" diye yazdığı belirlendi.

Toktaş'ın sarf ettiği sözler büyük tepki uyandırırken, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konu hakkında açıklamada bulundu.

Toktaş'ın İyi Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan alındığını ve bu görevi bizzat yürüteceğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir.

Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir.

Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.

İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İyi Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim.

Ayrıca partimizin kadın milletvekilleri Sayın Şenol Sunat, Sayın Ayyüce Türkeş Taş ve Sayın Selcan Taşçı, Sayın Asu Kaya’yı ziyaret edip konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklardır."