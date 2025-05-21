İyi Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li vekil ile ilgili çirkin konuşma ifşa oldu! "Sana bunu alacağım kral"
İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile ilgili sözleri ifşa oldu. Toktaş'ın partinin WhatsApp grubunda Kaya'nın fotoğrafını gönderip "Sana bunu alacağım kral" yazdığı görüldü. Söz konusu olayla ilgili Toktaş'a sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
İyi Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım ifşa oldu.
Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaşarak "Sana bunu alacağım kral" ifadelerini yazdığı ortaya çıktı.
TOKTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ
Toktaş'ın skandal paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olduğu gerekçesiyle tepki çekti.