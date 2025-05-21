İyi Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li vekil ile ilgili çirkin konuşma ifşa oldu! "Sana bunu alacağım kral"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 12:31 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 12:44 - Güncelleme:

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile ilgili sözleri ifşa oldu. Toktaş'ın partinin WhatsApp grubunda Kaya'nın fotoğrafını gönderip "Sana bunu alacağım kral" yazdığı görüldü. Söz konusu olayla ilgili Toktaş'a sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

İyi Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım ifşa oldu. İlgili Haber İyi Parti'de yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaşarak "Sana bunu alacağım kral" ifadelerini yazdığı ortaya çıktı. TOKTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ Toktaş'ın skandal paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci