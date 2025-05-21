Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İyi Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li vekil ile ilgili çirkin konuşma ifşa oldu! "Sana bunu alacağım kral"

İyi Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li vekil ile ilgili çirkin konuşma ifşa oldu! "Sana bunu alacağım kral"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;nin WhatsApp grubunda CHP&#039;li vekil ile ilgili çirkin konuşma ifşa oldu! &quot;Sana bunu alacağım kral&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile ilgili sözleri ifşa oldu. Toktaş'ın partinin WhatsApp grubunda Kaya'nın fotoğrafını gönderip "Sana bunu alacağım kral" yazdığı görüldü. Söz konusu olayla ilgili Toktaş'a sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

İyi Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım ifşa oldu.

Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaşarak "Sana bunu alacağım kral" ifadelerini yazdığı ortaya çıktı.

İyi Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li vekil ile ilgili çirkin konuşma ifşa oldu!

TOKTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ

Toktaş'ın skandal paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'da! İşte ihlaller...Bayram tatili uzatılacak mı, Kurban Bayramı 9 güne çıkar mı? 2025 Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi - GündemTunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da KKTC mesajı! - GündemErdoğan'dan Macaristan'da 'KKTC' çağrısı!Macaristan Başbakanı Orban 'Batı engellemeye çalıştı" deyip Erdoğan'a övgüler dizdi - Gündem'Batı engellemeye çalıştı" deyip Erdoğan'ı övdüKurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler! "Gözyaşı akandan hayvandan uzak durun" - Gündem'Gözünden yaş akan hayvandan uzak durun'Palalı saldırgan dehşet saçtı! Baba ve oğlunu hastanelik etti... O anlar kameraya yansıdı - GündemPalalı saldırgan dehşet saçtıVatandaşa yedirecekler! Dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu - GündemDere kenarında mide bulandıran olay
Sonraki Haber Yükleniyor...