İzleme Komisyonu için Kurtulmuş’un temasları başladı: Süreçte 3. göz millet

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi partilerle görüşmelere başladı. CHP ve Yeni Yol gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş, sürecin TBMM tarafından takip edileceğini vurgulayarak “Üçüncü göz de, birinci göz de milletin kendisidir” dedi. Komisyonun üye sayısı ise partilerle yapılacak istişarelerin ardından netleşecek.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulması planlanan İzleme Komisyonunun yapısı ve çalışma esaslarını ele almak üzere siyasi parti gruplarıyla temaslarına başladı. İlk olarak CHP Meclis Grubu’na giden Kurtulmuş’u, Kemal Kılıçdaroğlu makamının önünde karşıladı. Ardından Yeni Yol Grubu’na geçen Kurtulmuş, burada Bülent Kaya, Selçuk Özdağ ve Sadullah Ergin ile görüştü. Yeni Yol Grubu’ndaki görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, “Bu sürecin bir üçüncü gözü yok. Üçüncü göz de, birinci göz de bizzat milletin kendisidir, milletin temsilcisi olan TBMM’dir. Meclis’te kurulacak İzleme Komisyonu vasıtasıyla da bu süreç milletimiz adına takip edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır” dedi.

Komisyonun üye sayısına ilişkin soruyu da cevaplayan Kurtulmuş, “Üye sayısı istişareler sonrasında netleşecek” ifadesini kullandı. Programı kapsamında bugün saat 13.30’da DEM Parti, 14.30’da AK Parti gruplarıyla bir araya gelecek olan Kurtulmuş, yarın saat 14.00’te MHP Grubu ile görüşecek. Yeni Parti Grubu ile temasın ise gelecek hafta yapılması bekleniyor.

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