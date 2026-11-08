Türkiye ve Irak'tan 'Terörsüz Bölge' adımı! İki ülkeden ortak açıklama

İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Irak arasında alınan ortak kararlara ilişkin paylaşımda bulundu. İletişim Başkanlığı paylaşımında, "PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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Türkiye ile Irak arasında güvenlik alanındaki iş birliğine ilişkin üç maddelik ortak açıklama yayımlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, Sincar'da devlet otoritesinin tesis edilmesi, PKK'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesi ve Başika-Zilikan yerleşkesinin devrine ilişkin alınan kararlar duyuruldu.

ORTAK İRADE TEYİT EDİLDİ

İki ülke makamları, liderlerin 23 Eylül 2026'da vardığı mutabakat doğrultusunda Irak'ın Sincar'da devlet otoritesini bütünüyle tesis etmek ve PKK unsurlarının varlığına son vermek amacıyla bugüne kadar attığı adımların sürdürülmesi konusunda ortak iradelerini teyit etti.

Açıklamada, Türkiye'nin de liderler düzeyinde varılan mutabakat kapsamında Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devredilmesi için üzerine düşen adımları atmaya başlayacağı belirtildi.

Öte yandan taraflar, PKK'nın Sincar'daki varlığının tamamen sona erdirilmesine yönelik sürecin ilerleyişini birlikte takip etmek ve denetlemek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesine karar verdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması

1. Türkiye ve Irak makamları; iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar’da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir.

2. Türk tarafı; liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etmektedir.

3. Taraflar PKK terör örgütünün mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar’da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, daha önce mutabık kalındığı üzere Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi yönünde karar almıştır."

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