İzmir açıklarında 24 göçmen yakalandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen plastik bottaki 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
YUNANİSTAN TÜRK KARA SULARINA İTTİ
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş