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İzmir açıklarında 24 göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir açıklarında 24 göçmen yakalandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen plastik bottaki 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

YUNANİSTAN TÜRK KARA SULARINA İTTİ

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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