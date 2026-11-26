Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelerek istihdam, üretim ve kentte devam eden projeleri görüştü. Işıkhan'ın İzmir'e destek mesajı, kentte merkezi yönetimle temasların arttığı dönemde geldi.

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İzmir'de yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki iş birliği gündemi yeni görüşmelerle devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Görüşmede vatandaşlardan gelen talepler ve kentte devam eden projeler değerlendirildi.

Bakan Işıkhan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in istihdam ve üretim alanındaki çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.

Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ile bir araya gelerek vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve şehrimizde devam eden projeleri ele aldık.

Ege’nin incisi İzmir’in istihdam ve üretim yolunda attığı her adımda yanında olacağız.

İZMİR'DE YENİ DÖNEMİN ARDINDAN TEMASLAR ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti'ye katılmasının ardından Tugay'ın merkezi yönetimle temasları da dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen görüşmede İzmir'in uzun süredir çözüm bekleyen sorunları masaya yatırıldı.

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Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve temizleme çalışmaları ile kentsel dönüşüm projeleri yer aldı. Körfez'in temizlenmesi için yürütülen çalışmaların hızlandırılması, belediye ile bakanlık arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve İzmir'in çevre sorunlarına yönelik çözüm adımları değerlendirildi. Kentsel dönüşüm konusunda da özellikle riskli yapıların yenilenmesi ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için atılabilecek adımlar ele alındı.

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SUYA İNDİRİM GELDİ

Kentte son günlerde gündeme gelen bir diğer önemli gelişme ise su tarifelerinde yapılan düzenleme oldu. İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla konutlarda indirimli ilk kademe sınırı 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarıldı. İlk 10 metreküp için su ve atık suyun birim bedeli 22 lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle özellikle düşük ve orta miktarda su tüketen abonelerin faturalarında önemli düşüş sağlanması hedefleniyor.

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