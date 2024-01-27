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    • İzmir'de korkutan deprem! 5.1 büyüklüğünde sallandı, çevre illerde hissedildi (AFAD son depremler)

    Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 08.19'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İzmir ve çevre illerde hissedildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İzmir&#039;de korkutan deprem! 5.1 büyüklüğünde sallandı, çevre illerde hissedildi (AFAD son depremler)
    İzmir, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İzmirliler güne deprem paniği ile uyandı. Ege Denizi Kuşadası Körfezi merkezli Menderes ilçesi yakınlarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ 

    AFAD, depremin saatini 08.19 olarak açıklarken, sarsıntının derinliğinin ise 8.51 kilometre olduğu belirtildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

    "OLUMSUZ BİR DURUM YOK" 

    AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi. 

    "2020 DEPREMLERİNİN ARTÇISI OLABİLİR"

    Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir" ifadelerini kullandı.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İzmirDeprem
    Haberler > Gündem > İzmir'de korkutan deprem! 5.1 büyüklüğünde sallandı, çevre illerde hissedildi (AFAD son depremler)
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