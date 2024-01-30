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    • İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi öldü, 2 kişi kayıp

    İzmir Dikili açıklarında 10 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi battı. Feci olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir&#039;de balıkçı teknesi battı: 3 kişi öldü, 2 kişi kayıp
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    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Dikili ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı teknesi battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kayıp 2 kişi için arama çalışmalarına başladı. 

    BALIKÇI TEKNESİ BATTI

    Korkunç olay gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunanlardan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

    5 KİŞİ KURTULDU

    Feci kazada Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu.

    EKİPLER KAYIP 2 KİŞİYİ ARIYOR

    Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır'ın ise kaybolduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirTekne BattıÖlüKayıpSon Dakika
    Haberler > Gündem > İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi öldü, 2 kişi kayıp
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