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İzmir'de korkunç olay! Binadan 3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de korkunç olay! Binadan 3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de yıkımı yapılacak bir binanın bodrum katında, 3 ayrı poşet içerisinde üç kişiye ait olduğu düşünülen kafatasları ve kemik parçaları çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bornova Erzene Mahallesi'nde bir süre önce kentsel dönüşüme geleceği için boşaltılan binaya giren hurdacılar, binanın bodrumunda 3 ayrı poşetten 3 ayrı kişiye ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçası buldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunurken kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay! Binadan 3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktı - 1. Resim

TIP ÖĞRENCİLERİ OTURMUŞ

Öte yandan mahalle sakinlerinden Sertan Güroğlu ve Mesude Güroğlu adlı vatandaşlar, yaptıkları açıklamada bina sahibinin emekli doktor olduğunu söyledi. Kendilerinden böyle bir şüphelerinin olmadıklarını yıllardır komşu olduklarını söyleyen anne oğul, katların daha önce çok sayıda tıp öğrencisine kiralandığını kafalarında bu yüzden bir soru işareti oluştuğunu söylediler.

İzmir'de korkunç olay! Binadan 3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktı - 2. Resim

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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