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    İzmir'de şoke eden olay! Parfüm şişelerine 5 kilo uyuşturucu gizlediler

    İzmir Konak'ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 2 şüpheli parfüm şişelerine yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddesi gizledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

    İzmir&#039;de şoke eden olay! Parfüm şişelerine 5 kilo uyuşturucu gizlediler
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu maddelerin parfüm şişesi içerisine gizlendiği ortaya çıktı.

    PARFÜM ŞİŞESİNE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

    Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

    İzmir'de şoke eden olay! Parfüm şişelerine 5 kilo uyuşturucu gizlediler

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