İzmir'de şoke eden olay! Parfüm şişelerine 5 kilo uyuşturucu gizlediler

22 Aralık 2023 20:59 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 21:06

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu maddelerin parfüm şişesi içerisine gizlendiği ortaya çıktı.

PARFÜM ŞİŞESİNE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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