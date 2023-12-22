‘G-42’ koduyla aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı! MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon…

22 Aralık 2023 09:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:13

Güvenlik güçlerinin teröre finansman sağlayan uyuşturucuya karşı sıkı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

UYUŞTURUCU BARONU MERSİN’DE YAKALANDI

Son olarak ekipler, uluslararası düzeyde aranan uyuşturucu baronu için harekete geçti.

Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.

İL EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararsı uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

NEFES KESEN OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.