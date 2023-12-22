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    ‘G-42’ koduyla aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı! MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon…

    MİT ve Emniyet ekiplerinin Mersin’deki ortak operasyonunda, ‘G-42’ koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan kıskıvrak yakalandı. Operasyona ilişkin nefes kesen görüntüler paylaşıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Güvenlik güçlerinin teröre finansman sağlayan uyuşturucuya karşı sıkı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

    UYUŞTURUCU BARONU MERSİN’DE YAKALANDI

    Son olarak ekipler, uluslararası düzeyde aranan uyuşturucu baronu için harekete geçti.

    Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.

    İL EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararsı uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

    ‘G-42’ koduyla aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı! MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon…

    NEFES KESEN OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

    Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı.

    Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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    Haberler > Gündem > ‘G-42’ koduyla aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı! MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon…
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