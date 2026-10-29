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İzmir'de Yahudilerden sokak ortasında kutlama: "Nasıl bir model anlamadık"

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İzmir'in Konak ilçesinde bir grup Yahudi, İsrail'deki seçimler sonrası sokakta kutlama yaptı. Binyamin Netanyahu’nun seçimleri kazanamaması sonrası sokak ortasında toplanan Yahudiler zıplayarak sevinç gösterisinde bulundu. O anları şaşkınlıkla takip eden bir vatandaş "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" dedi.

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İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesini, sokakta zıplayıp eğlenerek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmirde Yahudilerden sokak ortasında kutlama: Nasıl bir model anlamadık
Başlık Resmiİzmirde Yahudilerden sokak ortasında kutlama: Nasıl bir model anlamadık

Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi, İsrail’deki seçimlerde Binyamin Netanyahu’nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı.

Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler’in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

İzmirde Yahudilerden sokak ortasında kutlama: Nasıl bir model anlamadık
Başlık Resmiİzmirde Yahudilerden sokak ortasında kutlama: Nasıl bir model anlamadık

"NASIL BİR MODEL OLDUKLARINI ANLAYAMADIK"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı.

Grubun hareketlerini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşın, yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle dile getirdiği görüldü.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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