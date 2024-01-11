Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyarmıştı, Marmara yine sallandı!
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunmuştu. Marowaki, özellikle bir faya işaret ederek 7 büyüklüğünde depreme dikkat çekmişti. Dün akşam saatlerinde Marmara 3.6 büyüklüğündeki depremle yine sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi (Gemlik Körfezi) Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 10 ocak Çarşamba günü saat 20.10' da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 11.2 kilometre olarak açıklandı.
MORİWAKİ UYARIDA BULUNMUŞTU
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen 'Türkiye'de deprem gerçeği' konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyarmıştı.
"MARMARA FAYI RAHATLAMADI"
5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi. Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.
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Uzmanların dün gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamaları ise merak ediliyor. Bilim insanlarından henüz bir açıklama gelmese de, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda gerçekleşen depremler ile endişeli.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı