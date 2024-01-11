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    Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyarmıştı, Marmara yine sallandı!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunmuştu. Marowaki, özellikle bir faya işaret ederek 7 büyüklüğünde depreme dikkat çekmişti. Dün akşam saatlerinde Marmara 3.6 büyüklüğündeki depremle yine sallandı.

    Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyarmıştı, Marmara yine sallandı!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi (Gemlik Körfezi) Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 10 ocak Çarşamba günü saat 20.10' da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 11.2 kilometre olarak açıklandı.

    MORİWAKİ UYARIDA BULUNMUŞTU

    Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen 'Türkiye'de deprem gerçeği' konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyarmıştı.

    Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyarmıştı, Marmara yine sallandı!

    "MARMARA FAYI RAHATLAMADI"

    5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi. Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Uzmanların dün gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamaları ise merak ediliyor. Bilim insanlarından henüz bir açıklama gelmese de, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda gerçekleşen depremler ile endişeli.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremMarmara Depremi
    Haberler > Gündem > Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyarmıştı, Marmara yine sallandı!
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