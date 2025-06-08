Japonya'da başladı, Türkiye'yi de vurdu! Sessiz sedasız geliyor... Uzmanlar uyarıyor

Japonya'da başlayan hikikomori akımı Türkiye'yi de vurdu. Çocukların sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken, uzmanlar, ‘pasif intihar' olarak yorumladıkları akıma karşı anne ve babaları uyardı.

Hikikomori ergen bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmeleri ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri olayı olarak adlandırılabilir. Bir akım haline dönüşen bu olay Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. Bir nevi yalnızlık hastalığı olarak nitelendirilen akımda gençler, paylaşılan videolarla sosyal hayattan izole yaşama teşvik edildi.

AYLARCA EVLERDEN ÇIKMIYORLAR

Japonya'da 'hikikomori'yi benimseyen 540 bin kişi, aylarca evlerinden çıkmayarak toplumla bağ kurmadan yaşamayı tercih etti. Pandemi sonrası dijitalleşen yaşam tarzı ve bireyselleşme eğilimi izolasyon dalgasının tüm dünyaya yayılmasına neden oldu. Türkiye'de de gençler, sosyal medya platformlarında "evde olmak" temalı videolar paylaşmaya başladı.

"BİR İŞE YARADIĞIM DA YOK"

Bu içeriklerde bazı gençler; evde olmayı, oda dekorasyonları, kahve eşliğinde film izleme rutinleri ve yalnız geçirilen günlerin huzuru gibi temalarla romantize ederken, bazıları ise daha karamsar. Genç bir kız "Odamdan çıkmıyorum, ders de çalışmıyorum. Bir işe yaradığım da yok" derken aynı yaş grubundaki bir erkek ise paylaşımında "Neler oluyor Evden dışarı çıkmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEĞENİ ALARAK KENDİLERİNİ DEĞERLİ HİSSETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "İçe kapanma sendromu olarak geçen hikikomori Türkiye'de de yaygınlaştı" uyarısını yaptı. Bu durumun 'okula gitmeyi reddetmekle' başladığını belirten Tahan , "Bu bir tür pasif intihar, çünkü sosyal hayattan tamamen kopmuş durumdalar. Çocuklar sokakta değil, artık sosyal medyada çeteleşiyor. Kimlik karmaşası yaşayan gençler, burada beğeni alarak kendilerini değerli hissetmeye çalışıyor. Aile yapısı güçlü olan çocuklar, bu tür krizleri kolay atlatır" dedi.

"SOSYAL MEDYADAKİ HAVALI İÇERİKLER NORMALLEŞTİRİYOR"

Gençlerin, içe kapanmayı normalleştirdiğinin altını çizen Psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli şunları söyledi: "Hikikomori, kişinin dış dünyayla tüm bağını koparmasıdır. Sosyal medyada evden çıkmamayı cazip ve 'havalı' gösteren içerikler, gençlerin içe kapanmayı normalleştirmesine yol açıyor. Sosyal medyada gerçek ilişkilerin önemi vurgulanmalı, aile bağları güçlendirilmeli."

Sosyal medyada gençler tarafından hikikomori akımı, yaygınlaşmaya başladı.

DEPRESYON BELİRTİLERİ YÜZDE 35 ARTTI!

Çocukların sosyal medyada geçirdikleri süre onların depresyon riskini de artırıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı ve JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada sosyal medya kullanım süreleri ile yaşadıkları depresyon belirtileri arasındaki ilişki ortaya çıkarıldı. Üç yıl süren araştırmada, çocukların günlük sosyal medya kullanımı 7 dakikadan 73 dakikaya yükseldi. Aynı dönemde depresyon belirtileri de yüzde 35 oranında arttı.

Araştırma ekibinden Dr. Jason Nagata, "Bulgularımız, sosyal medyanın depresyon gelişimine katkıda bulunabileceğini kanıtlıyor. Çocuklara sadece 'telefonunu bırak' demek etkili değil, ebeveynler yargılayıcı olmayan bir iletişimle örnek olmalı" dedi.