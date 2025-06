Kâbe'de gözyaşları sel oldu! At sırtında 240 günde Mekke’ye ulaştılar

Bir rüyanın peşinden gittiler. Atlarla 12 ülkeden geçip 8 bin kilometre yol katettiler. Sekiz ay süren zorlu yolculuğun ardından mukaddes topraklara ulaştılar. Beş asırlık geleneği canlandıran üç İspanyol hacı adayı gözyaşları içinde Kâbe’ye yüz sürdü.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - İspanya’da Abdullah Hernandez, Abdülkadir Harkassi ve Tarık Rodriguez, 500 senelik geleneği canlandırmak için hac yolculuğuna at sırtında çıktı. İspanya’dan başlayan yaklaşık 8 bin kilometrelik rotalarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’yi geçerek Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşan hacı adayları, 240 gün süren yolculuk sonrasında Mekke’de hasretle bekledikleri Kâbe’ye kavuştu. Kâbe’ye ulaştıkları anları cep telefonuyla kaydeden İspanyol hacı adayları gözyaşlarını tutamadı ve bu anlar sosyal medyada viral oldu. Harkassi, İstanbul’da yaptığı açıklamada “İstanbul, Doğu ve Batı’nın buluşma noktası. Eskiden hacı adayları buraya uğrarmış. Biz de atalarımızın rotasını takip edip buraya geldik. Türk halkından büyük misafirperverlik gördük” demişti.

"ARAFAT HAZIRLIĞINA ALTI AY ÖNCEDEN BAŞLADIK"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bugün yapılacak Arafat Vakfesi için hazırlıkların altı ay öncesinden başlatıldığını söyledi. Bircan, Diyanet’e ait 425, seyahat acentelerine ait ise yaklaşık 260 çadırın bulunduğunu belirterek “Her bir çadırın yan duvar dediğimiz kısmı fiberglas özelliğinde. Dışarıdaki sıcak havayı içeri iletmiyor. İçerideki soğuk akımı da dışarı iletmeyecek şekilde bir özelliğe sahip” dedi. Her bir çadırda sanayi tipi bir klima kullanıldığını dile getiren Bircan “Bugün yaklaşık elli derecenin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Dolayısıyla hacılarımızın saat on ile on altı arasında kendilerine tahsis edilen çadırlardan çıkmamalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.

YAKLAŞIK 700 OTOBÜSLE İNTİKAL

Bircan, Arafat’a intikallerin yaklaşık 700 otobüsle yapıldığını dile getirerek şöyle devam etti: “Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait 408, şirketlere ait yaklaşık 280 otobüsle intikaller yapıldı. Her bir otobüs üç tur yaptı. Hacılarımızı otellerinden aldılar, içlerinde bir rehber eşliğinde Arafat’a getirdiler. Arafat’ta hacısını indirdikten sonra o otobüs boş bir şekilde tekrar Mekke-i mükerremeye döndü ve başka hacı adaylarımızı aldı.” Arafat bölgesinde bir sahra hastanesi oluşturduklarını da aktaran Bircan, “Mekke-i mükerremede nasıl sağlık hizmeti veriyorsak Arafat’ta da aynı hizmeti veriyoruz. Dört çadırda kadın, erkek, acil, normal poliklinik şeklinde” diye konuştu. Öte yandan, her hacı adayına diyetisyenler tarafından hazırlanmış üç dört kumanya verildi.

"BAYRAMLARI TATİL OLARAK DEĞİL, AKRABAYI ZİYARET İLE DEĞERLENDİRELİM"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de katıldığı bir canlı yayında kurbanları imkânı olanların mutlaka evlerinde, bahçelerinde ya da uygun yerlerde eda etmelerini istedi. Erbaş “Rahmetli babam kurbanımızı üçte biri evimize, üçte biri akrabalarımıza, üçte biri de komşularımıza verilecek şekilde şekilde parçalardı. Burada dayanışma, yardımlaşma var, kurbanın hikmetinin ortaya çıkması var. Bir de, özellikle bayram, sılayırahim vazifelerimizi yerine getirebilmek için önemli bir fırsattır. Bayramları tatil olarak değil, sılayırahim, akraba, komşu ziyareti, hele ana baba ziyareti, bunlar için bir fırsat olarak değerlendirelim” dedi.