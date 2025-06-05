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Haberler > Ekonomi > Musul’da Havalimanı'na Türk imzası! Sona geliniyor

Musul’da Havalimanı'na Türk imzası! Sona geliniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Musul’da Havalimanı&#039;na Türk imzası! Sona geliniyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın işgaliyle yıkıma uğrayan Musul’da havalimanı Türk şirketleri tarafından yeniden yapılıyor. TAV ve 77 İnşaat ortaklığıyla gerçekleştirilen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Terör örgütü DEAŞ’ın 2014’te Irak’ın Ninova iline bağlı Musul kentini ele geçirmesiyle kullanılamaz hâle gelen ve iki Türk şirketi tarafından onarımı devam eden Musul Uluslararası Havalimanındaki çalışmalar sürüyor. Çalışmaların son safhalarına geldiği havalimanı kentten geçen Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Musul halkının kalkınma ihtiyacına önemli katkı sunacak. Musul’un yeniden imarında Türk şirketleri önemli roller üstlendi.

Kentin altyapı, yatırım ve kalkınma projeleri arasında öne çıkan Musul Uluslararası Havalimanı’nın inşası da iki Türk şirketi olan TAV İnşaat ve 77 İnşaat ortaklığıyla gerçekleştirildi. Ninova Valisi Abdulkadir el-Dakhil, Musul Uluslararası Havalimanı’nın yönetim anlaşmasını sonuçlandırmak için İGA ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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