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Ormanı kurtarmak için can verdiler: Şehitlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orman Yangını, Şehit, Eskişehir, Seyitgazi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün kimlik tespiti ve DNA işlemleri tamamlandı. Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan ailelerine teslim edildi. Orman şehitleri, düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünden kimlik tespiti ve DNA incelemesi tamamlananların cenazeleri Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığından ailelerine teslim edildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit olmuştu.

Ormanı kurtarmak için can verdiler: Şehitlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - 1. Resim

MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR

Kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına getirilen orman şehitlerinin naaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Orman şehitlerinin naaşları, kılınacak cenaze namazlarının ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

Ormanı kurtarmak için can verdiler: Şehitlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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