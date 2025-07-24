Ormanı kurtarmak için can verdiler: Şehitlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2025 16:05 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 16:22 - Güncelleme:

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün kimlik tespiti ve DNA işlemleri tamamlandı. Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan ailelerine teslim edildi. Orman şehitleri, düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünden kimlik tespiti ve DNA incelemesi tamamlananların cenazeleri Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığından ailelerine teslim edildi. İlgili Haber Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit olmuştu. MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR Kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına getirilen orman şehitlerinin naaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Orman şehitlerinin naaşları, kılınacak cenaze namazlarının ardından memleketlerinde toprağa verilecek. NE OLMUŞTU? Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu. İlgili Haber Eskişehir'deki yangından kurtulan orman işçisinin o anları ortaya çıktı! Tek bir şey istedi...

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir