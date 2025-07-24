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Günlerdir aranıyordu… Durak amcadan acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Günlerdir aranıyordu… Durak amcadan acı haber geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan Durak Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 Temmuz sabahından beridir kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın cenazesine ulaşıldı.

Günlerdir aranıyordu… Durak amcadan acı haber geldi - 1. Resim

Durak Ünal'ın evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki derenin içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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