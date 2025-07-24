Günlerdir aranıyordu… Durak amcadan acı haber geldi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan Durak Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
14 Temmuz sabahından beridir kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın cenazesine ulaşıldı.
Durak Ünal'ın evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki derenin içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız