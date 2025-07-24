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Ekipler harekete geçti! Dünyaca ünlü antik kentte yangın alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekipler harekete geçti! Dünyaca ünlü antik kentte yangın alarmı
Orman Yangını, Aydın, Karacasu, UNESCO Dünya Mirası Listesi, Haber
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Aydın'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı belediye ekipleri tarafından tedbir alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı en üst seviyede tedbirler alındı.

ANTİK KENTTE TEDBİR

Karacasu Belediyesi, Müze Müdürlüğü iş birliği ile antik kentte yangın tedbiri aldı.

Ekipler harekete geçti! Dünyaca ünlü antik kentte yangın alarmı - 1. Resim

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, antik kent ve çevresinde bulunan kuru otları temizledi, iş makineleriyle de yangınların diğer taraf sıçramasını engelleyen yangın yolları açıldı.

Ekipler harekete geçti! Dünyaca ünlü antik kentte yangın alarmı - 2. Resim

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Afrodisias Antik Kentimizde müze müdürlüğümüzle birlikte yangın riskine karşı önlemlerimizi almaya devam etmekteyiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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