Ekipler harekete geçti! Dünyaca ünlü antik kentte yangın alarmı

Aydın'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı belediye ekipleri tarafından tedbir alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı en üst seviyede tedbirler alındı.

ANTİK KENTTE TEDBİR

Karacasu Belediyesi, Müze Müdürlüğü iş birliği ile antik kentte yangın tedbiri aldı.

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, antik kent ve çevresinde bulunan kuru otları temizledi, iş makineleriyle de yangınların diğer taraf sıçramasını engelleyen yangın yolları açıldı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: