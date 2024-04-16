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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Seçim süreci ve Ramazan Bayramı nedeniyle bir buçuk aylık ara veren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak. Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak. Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak. Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

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EKONOMİK TEDBİRLER

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde. Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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