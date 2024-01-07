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    Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaştı... AFAD, depremin merkez üssünü Elbistan olarak açıklarken depremin derinliği ise 6.99 km olarak duyuruldu. Saat 18:58'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinden bu yana devam edecen artçılarla sık sık sallanıyordu.

    Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz haftalarda Doğu Anadolu fayı üzerinde peş peşe meydana gelen depremler endişeleri bir kez daha artırırken, Kahramanmaraş'tan yürekleri ağza getiren bir deprem haberi geldi.

    KAHRAMANMARAŞLILAR YİNE AYNI KORKUYU YAŞADI

    Henüz 6 Şubat depremlerinin yarasını yeni yeni saran Kahramanmaraşlılar saat 18:58'de meydana gelen 3.9'luk depremle bir kez daha aynı korkuyu yaşadı. 

    Yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. 

     

    Dün de Malatya'da 4 şiddetinde bir deprem yaşanmış ve vatandaşları korkutmuştu. Uzmanlar ise 6 Şubat'ta yaşanan acı depremin ardından bölgede uzun bir süre artçıların sürecine işaret etmişti.

    EN TEHLİKELİ FAY

    Öte yandan Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ediyor, Erzincan'dan itibaren de Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de 'rüyalarımı kaçırıyor' dediği 4 önemli fay hattından biri KAF.

    "7 ÜSTÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

    Karlıova’dan başlayıp Hatay’a gelen, son 6 Şubat depremlerini üreten Doğu Anadolu Fayı kadar tehlikeli olan diğer hat da Erzincan ile Bingöl Karlıova arasındaki Yedisu Fayı. Uzun süredir deprem üretmeyen ve Görür'e göre yüksek stres biriktiren bu fay da yakın zamanda bir deprem bekleniyor. Görür, "Erzincan ile Karlıova arasındaki kısım kırılacak. En az 7.4 deprem tehlikesi var" diyerek uyarıyor. Bu nedenle bölgedeki her sismik aktivite uzmanlar için büyük önem taşıyor.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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