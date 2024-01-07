Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

Öte yandan Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ediyor, Erzincan'dan itibaren de Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de 'rüyalarımı kaçırıyor' dediği 4 önemli fay hattından biri KAF.

"7 ÜSTÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Karlıova’dan başlayıp Hatay’a gelen, son 6 Şubat depremlerini üreten Doğu Anadolu Fayı kadar tehlikeli olan diğer hat da Erzincan ile Bingöl Karlıova arasındaki Yedisu Fayı. Uzun süredir deprem üretmeyen ve Görür'e göre yüksek stres biriktiren bu fay da yakın zamanda bir deprem bekleniyor. Görür, "Erzincan ile Karlıova arasındaki kısım kırılacak. En az 7.4 deprem tehlikesi var" diyerek uyarıyor. Bu nedenle bölgedeki her sismik aktivite uzmanlar için büyük önem taşıyor.