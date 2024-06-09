Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Çevre iller de sallandı, işte ilk veriler...

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yürekler yine ağza geldi. AFAD Göksun merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Ardından Adıyaman sallandı, işte ilk veriler son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş pazar sabahına depremle uyandı, AFAD son dakika olarak duyurdu...

KAHRAMANMARAŞ 4,3 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06:31'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Göksun olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Deprem çevre illerden de hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

ADIYAMAN'DA DA DEPREM OLDU

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 09:36'da 3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.