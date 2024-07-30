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Kaldırımda ceset bulundu! Cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Vatandaşların ihbarı üzerine Mersin'in Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayoluna gelen polis ekipleri, kaldırımda hareketsiz yatan 28-30 yaşlarındaki erkek şahsın bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Cinayet şüphesiyle araştırma başlatıldı.

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde gerçekleşen olayda, kaldırımda hareketsiz yatan 28-30 yaşlarındaki erkek şahsın bıçak darbesiyle öldüğü belirlenirken, polis ekipleri cinayet şüphesiyle araştırma başlattı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Araçların yoğun olarak geçtiği güzergah üzerinde bulunan kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatan şahsı fark eden vatandaşlar, derhal polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ!

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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