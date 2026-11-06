Balıkesir'de çekici üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koparak yola devrildi. Feci kazada yüzlerce kilo balık yola saçıldı.

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Bugün sabah saatlerinde Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkii Işıklı Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre, A.O.S. idaresindeki 10 E 1060 plakalı oto kurtarıcı üzerinde taşınan 10 ASL 086 plakalı balık yüklü kamyonetin kasası, henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak yola devrildi.

Kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

YÜZLERCE KİLO BALIK YOLA SAÇILDI

Kasanın kopmasıyla birlikte kamyonette bulunan yüzlerce kilo balık kara yoluna saçılırken, araçta ağır maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Erdek Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı.

Kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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