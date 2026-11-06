Afyonkarahisar'da üç farklı noktaya 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir, rastgele işlediği seri cinayetlerle kamuoyunda infiale yol açtı. Katliama dair sır perdesi aralanmaya başlarken saldırgan dün gece saatlerinde Eskişehir'de yakalanıp cinayetleri işlediği Afyonkarahisar'a götürüldü. Yaşanan vahşet, geçmişte işlediği seri cinayetlerle bilinen katilleri akıllara getirdi.

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Türkiye, 5 Kasım günü Afyonkarahisar İhsaniye'de meydana gelen seri cinayetlerle sarsıldı. 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir; Ayazini Köyü mevkiiinde 3, Kıyır

Köyü mevkiinde de 3 kişi ve Yukarıtandır köyünde ise iki kadın öğretmeni öldürdü. Bir kişiyi de ağır şekilde yaraladı. Eskişehir'e kaçan katil zanlısı, aracı çamura saplanınca yaya olarak firar etmek isterken yakalandı.

Türkiye'deki seri cinayetler: Listeye bir cani daha eklendi

Yaşanan katliama dair detaylar henüz netleşmese de faile dair bazı iddialar gündeme geliyor. Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe'nin anlatımına göre olay alacak-verecek meselesi kaynaklı. İddiaya göre katil zanlısı, borcu olduğu ve daha önce şiddete maruz kaldığı biçerdövercilere pusu kurdu.

Türkiye'deki seri cinayetler: Listeye bir cani daha eklendi

Özdemir, daha sonra kaçış rotasında iki aracı da daha gasbetmek isterken cinayet işemeye devam etti.

Son olarak 19 yaşındaki Talha Gökgöz'in aracını "MİT görevlisiyim" diyerek gasbetti. Kan donduran seri cinayetlerin faili, aracı çamura saplanınca Eskişehir'de jandarma tarafından yakalandı. Burada da iki memuru hafif şekilde yaraladı.

Türkiye'deki seri cinayetler: Listeye bir cani daha eklendi

Yaşanan olay, geçmişte kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve kriminoloji arşivlerine geçen seri cinayet vakalarını akıllara getirdi.

Türkiye'de gerçekleşen kanlı olaylar, yurt dışındaki örneklerin aksine 'seri katil vakası' olarak kayda geçmiyor. Bunun nedeni cinayetlerin arasındaki süre. Olaylar arasında zaman aralığı ve cinayetlerdeki planlama söz konusu vakalarla bilinen seri katilleri birbirinden ayırıyor.

Cinayetlerde kullanılan yöntemler ve faillerin hedef aldığı kişiler farklılık gösterse de hafızalara kazınan dosyalar, Türkiye'nin yakın tarihindeki seri cinayet vakaları arasında yer alıyor. Afyonkarahisar'da sekiz kişinin öldürüldüğü seri cinayetler de artık söz konusu listede...

Yavuz Yapıcığlu

Yavuz Yapıcıoğlu (Tornavidalı Katil)

Yavuz Yapıcıoğlu, "Tornavidalı Katil" ve "Avcılar Sapığı" lakaplarıyla tanınıyor. Resmi verilere göre 18 cinayetin faili. Bu sayının şüpheli vakalarla daha artabileceği savunuluyor. Cinayetleri 1994-2002 arasında gerçekleştirdi. Cinayetlerinin çoğunda belirgin bir profil gözetmedi. Kendisine ters bakanlar, selamını almayanlar veya basit tartışmalara girdiği insanlar kurbanı oldu. Öz akrabalarına da saldırdı.

Adnan Çolak

Adnan Çolak (Artvin Canavarı)

1992-1995 arasında çoğu yaşlı (68-95 yaş arasında) 11 kişiyi birbirinden farklı yöntemlerle öldürdü. 2005'te 'Rahşan Affı'yla tahliye edildi.

Orhan Aksoy

Orhan Aksoy (Kol Düğmesi Katili)

2000 yılının başlarında İstanbul’da işlediği cinayetlerle tanınan Orhan Aksoy, beş kişiyi öldürdü. "Kol Düğmesi Katili" olarak anılmasının nedeni, cinayetlerden sonra kurbanların üzerindeki eşyaları alması ya da benzer motifler bırakması. Cesetleri kolilere koyduğu için 'Kolici katil' olarak da biliniyordu.

Yiğit Bekçe - Mehmet Karahasan

Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe (Otoban Katilleri)

20-23 Ekim 2006 arasında, kiraladıkları otomobille çıktıkları yolculukta 52 saat içinde 6 farklı şehirde 7 kişiyi öldürdüler.

Hamdi Kayapınar

Hamdi Kayapınar

Kayseri'de 1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldürdü. Yıllar sonra cezaevinden tahliye olduktan sonra 2018'de bir güvenlik görevlisini daha öldürerek yeniden müebbet hapis cezası aldı.

Atalay Filiz

Atalay Filiz

2011'de Fransa'da eğitim gördüğü sırada ortadan kaybolan sevgilisi olan Rus uyruklu Olga Seregina'yı öldürdüğü düşünülüyor. 2013'te ise Ankara'da Göktuğ Demirarslan (çocukluk arkadaşı) ve Rus sevgilisi Elena Radchikova'yı tüfekle katletti. İstanbul'da gerçek kimliğini öğrenen öğretmen Fatma Kayıkçı'yı da katletti. Yapılan ihbarlar sonucu İzmir'de yakalandı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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