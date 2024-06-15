Kapalı giyinmeye teşvik eden fenomenin sözlerine destek yağdı: Göbeği açık giyinmenin hiçbir anlamı yok

Sosyal medyada ‘moonsheay’ adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşe Yetişen’in açık kıyafetlerle ilgili sayfasında görüşlerini paylaştığı video viral oldu. “Çok açılmanın, göbeği açık giyinmenin hiçbir anlamı yok. Siz bir mücevhersiniz, o yüzden mücevherler kendini göstermez. Siz de kendinizi saklayın çünkü kapalıyken daha güzelsiniz” diyen Yetişen sözleriyle beğeni topladı.

Instagram’da 70 binin üzerinde takipçisi bulunan Ayşe Yetişen, çektiği videoyla en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü fenomen, göbek dekolteli kıyafet giymenin ve sırtı açmanın ne kadar yanlış olduğu sonucuna vardığını belirtti. “Keşke bir ablam olsaydı ve bana bunları düzgünce anlatsaydı” diyen isim göbeği açık giymenin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

“KEŞKE ANNE VE BABAMI DAHA ERKEN DİNLESEYDİM”

Ayşe Yetişen’in sözlerine “Lütfen beni yanlış anlamayın” diyerek başladığı videodaki açıklamaları şöyle:

“Ben eskiden ‘İstediğim gibi giyinirim, bu benim hayatım, kimse karışamaz’ diye düşünürdüm. Ama aslında bu böyle değilmiş. Keşke anne ve babamı daha erken dinleseydim. Çok şükür onlar hiçbir şekilde bana büyük engeller koymadı. Çok geç fark ettim ama çok önemli olan bir şey varmış. Keşke bir ablam olsaydı, o zamanlar bana bunları söyleseydi, onu dinlerdim. Siz beni belki dinlerseniz… Size dozunda giyinmenin önemini ufacık bir anıyla anlatmak istiyorum.”

“GEÇEN YAZ TÜM CROPLARIMI ATTIM”

“Geçenlerde Nişantaşı’ndayken bir kız gördüm. Uzun bir etek ve bir tişört giymiş, üzerine de hırka atmış. O kadar hanım hanımcık ve güzeldi ki… Benim uzun zamandır yakalamaya çalıştığım bir tarz var. Bir tişört giyiyorsam onun crop (göbek seviyesinde biten kısa bluz) olmamasına çok dikkat ediyorum. Çünkü benim vücudum çok değerli, ben bunu çok geç fark ettim. Göbeği açmanın teşhir açısından ufak şeyleri var. Sen çok güzel bir kızsın, yüzünle güzelliğinle kendine çekiyorsun zaten. Lütfen yanlış anlamayın ama göbeğini açarak ve sırt dekoltesi vererek dikkat çekmene gerek yok. Her şekilde gizli kalarak daha çok dikkat çekiyorsun, emin ol. Bunu daha mütevazi giyinen kız kardeşlerim için söylüyorum. Umarım hayalinizdeki o tarzı yakalarsınız ve çok güzel bir adım atarsınız. Ben geçen yaz tüm croplarımı attım. Bu yaza bambaşka girmeye çalışıyorum. Kapanmak büyük bir adım ama en azından kendimi giyim konusunda değiştirmeye çalışıyorum. Allah’ın karşısına çıktığımızda bugün böyle giyindim diye utanan kullarız. Allah’ın karşısında utanmaya gerek yok. Umarım o bizi affeder ve bu şekilde bile olsa benim namazımı kabul ediyordur. Beni huzuruna davet ettiği gibi beni giyim konusunda da affediyordur. Kendi değerimi bilmek isterim. O yüzden çok açılmanın, göbeği açık giyinmenin hiçbir anlamı yok. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Siz bir mücevhersiniz, o yüzden mücevherler kendini göstermez. Siz de kendinizi saklayın çünkü kapalıyken daha güzelsiniz.”

MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Ayşe Yetişen’in videosu kısa zamanda milyonlarca izlenme aldı. Videosuna ise binlerce kişiden destek yorumu geldi.