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Genç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan genç kadın, tekstilcilere seslendi. İstediği gibi bir elbise bulamadığını söyleyen kadın, "Neden tesettür elbisesi olmayan ama kapalı, açık bir kadının da giyebileceği tarzda bir elbise tasarlamıyorsunuz? Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var. Ardeşen'de giyebileceğim tarzda bir elbise istiyorum." dedi.

Merve Sever isimli bir kullanıcının sosyal medya hesabından yayınladığı video viral oldu. Mağazalarda istediği tarzda bir kıyafet bulamadığını söyleyen Sever duruma isyan etti.

TEKSTİL PİYASASINA SESLENDİ

Çektiği video ile tekstil sektörüne seslenen kadın, "Tekstil işiyle uğraşanlar size bir şey sormak istiyorum. Neden tesettür elbisesi olmayan ama kapalı, herhangi bir yeri açık olmayan, açık bir kadının da giyebileceği tarzda bir elbise tasarlamıyorsunuz?” dedi.

"ELBİSELERİN YA BÖBREK KISMI AÇIK YA YIRTMACI VAR"

Artık bu durumla ilgilenilmesi gerektiğini belirten Sever, şöyle devam etti: “Ne zaman bir elbise baksam ya böbrek kısmı açık ya yukarısı açık ya da yırtmacı var. Dümdüz, hanım hanımcık, açık bir kadının giyebileceği tarzda bir elbise neden tasarlamıyorsunuz? Ardeşen'de giyebileceğim tarzda bir elbise istiyorum. Lütfen yetkililer, ilgilenin…”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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